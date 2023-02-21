قادة #الخليج يهنئون #خادم_الحرمين بمناسبة #يوم_التأسيس

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – أيده الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد الملمك حمد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف المجالات، وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب ولي العهد البحريني في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له – حفظه الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا إلى عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من تطورٍ ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة.

وأعرب عن حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

وهنأ ولي العهد البحريني، في برقية مماثلة، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وهنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد أمير دولة الكويت، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف الميادين والمجالات، بصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب الشيخ نواف عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان، وعن الثناء على الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد الشيخ مشعل، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، مبتهلاً إلى الله جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وهنأ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وهنأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب سلطان عُمان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له - أيده الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.