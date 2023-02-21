تقرير: الرئيس الصيني يزور #موسكو ويلتقي #بوتين خلال أشهر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عزم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة العاصمة الروسية موسكو، وعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوقعت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة، أن تكون هذه الزيارة خلال شهور.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا توتراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وتعمق ذلك بزيارة الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، أمس الإثنين.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، أن المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة لروسيا.

وقال باتروشيف في الاجتماع: "المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين، هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا".

وأضاف: "في سياق الحملة التي أطلقها الغرب جماعياً لمضاعفة احتواء روسيا والصين، من الأهمية بمكان زيادة تعميق التنسيق والتعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية".

ووصف العلاقات بين روسيا والصين، بأنها في حد ذاتها قيّمة، ولا تخضع للظروف الخارجية.

ووصل "وانغ يي" إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع وانغ يي، غداً الأربعاء.