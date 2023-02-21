ريال_مدريد يتضامن مع #برشلونة لأول مرة في الليغا

أصدرت رابطة الليجا بيانا، اليوم الثلاثاء، للتعليق على الاتهامات الموجهة لبرشلونة فيما يعرف بقضية "نيجريرا".

ويواجه برشلونة اتهامات بدفع أموال إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام، خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وقالت رابطة الليجا، في بيان، رفض نادي ريال مدريد المشاركة فيه: "كشفت رابطة الليجا لجميع أعضاء لجنة المندوبين عن الإجراءات المختلفة التي قامت بها وتقوم بتنفيذها في قضية نيجريرا".

وأضافت: "وجهت الرابطة رسالة إلى مكتب المدعي العام كما أعلن الرئيس بالأمس، كما حدث تواصل بالبيانات والمعلومات التي تعتبرها الرابطة ذات صلة بمنظمات مختلفة.. إسبانية وأوروبية".

وتابعت: "هناك المزيد من الإجراءات التي تعتبرها رابطة الليجا في هذا الوقت لا ينبغي الإعلان عنها حتى لا تضر بالتحقيق".

وواصلت: "أعربت معظم أندية الليجا عن قلقها العميق بشأن هذه القضية، التي تعتبرها بالغة الخطورة، وحظي اقتراح التواصل المشترك بشأنها بدعم من جميع الأندية باستثناء ناديين اعترضا على هذا البيان المشترك لأسباب مختلفة".

وأكملت: "رابطة الليجا ترفض وتنكر الوقائع، لكنها تشعر بقلق عميق وتعمل بنشاط لتوضيح أي مخالفات قد تكون حدثت حول قضية نيجريرا، سواء كانت رياضية أو لها طبيعة أخرى".

واختتمت: "تتابع رابطة الليجا هذه المسألة عن كثب وستتصرف بحزم تجاهها ضمن الصلاحيات والقيود التي يسمح بها القانون".