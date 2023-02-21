ألمانيا تهدد #طهران بعواقب بعد الحكم بإعدام مواطن ألماني-إيراني

هددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إيران، بعواقب بعد الحكم الذي أصدرته محكمة إيرانية اليوم الثلاثاء بإعدام مواطن ألماني من أصل إيراني.

كانت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران حكمت في وقت سابق من اليوم بالإعدام على المواطن الألماني من أصل إيراني "جمشيد شارمهد"، 67 عاما، حيث أدانته بالمسؤولية عن هجوم إرهابي، ضمن أمور أخرى، وبحسب البيانات، يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وخلال زيارتها الحالية لمنطقة بازارجيك التركية، قالت بيربوك اليوم: إن إصدار حكم بالإعدام في إجراء لا يقوم على سيادة القانون، يتعارض مع كل قانون دولي.

ووصفت الخبر الوارد من إيران بأنه "صادم"، وقالت إنها تدين قرار المحكمة بأشد العبارات، مضيفةً: "فرض عقوبة الإعدام على السيد شارمهد سيؤدي إلى رد فعل ملحوظ".