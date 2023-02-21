“صعود أمة”.. وثائقي لمركز الرياض للدراسات السياسية احتفالا بيوم التأسيس

عرض مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، الفيلم الوثائقي “صعود أمة” بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.

وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صعود أمة.. معجزة تأسيس دولة مُترامية الأطراف لتصبح واحة غنّاء وسط هجير الصحراء”.

ورصد الفيلم التسجيلي قصة يوم التأسيس الذي يحل يوم الثاني والعشرون من فبراير، تحت عنوان: “معجزة وطن قهر المستحيل، ورؤية أسست دولة مُترامية الأطراف لتصبح واحة غنّاء وسط هجير الصحراء”.

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.