السعودية للكهرباء تحتفل بذكرى يوم التأسيس

احتفلت الشركة السعودية للكهرباء بذكرى يوم التأسيس الذي يحل يوم غد الأربعاء الموافق 22 فبراير.

ونشرت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" فيديو قصير تحتفل فيه بيوم التأسيس وقالت فيه: "يوم بدينا للعز مضينا".

وقال رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان بمناسبة يوم التأسيس: "تأتي هذه الذكرى لترسخ في الأذهان العمق التاريخي والثقافي والحضاري للمملكة، وتاريخ من البناء الذي نجني ثماره من مشاريع عملاقة ونوعية في كافة المجالات".

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.