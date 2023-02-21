نابولي يهزم فرانكفورت بهدفين في #دوري_أبطال_أوروبا

اقترب نابولي الإيطالي من بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر.

وحصل نابولي على ضربة جزاء في الدقيقة 36 بعد العودة لتقنية الفار، وذلك نتيجة مخالفة من اوريليو بوتا ضد فيكتور اوسيمين، لكن كيفين تراب حارس فرانكفورت تصدى لضربة الجزاء التي نفذها خفيشا كفاراتسخيليا.

لكن بعد دقيقتين فقط أحرز اوسيمين الهدف الأول لنابولي بعد تمريرة ذكية من هيرفينج لوزانو، لم يجد معها المهاجم النيجيري أي صعوبة في هز الشباك.

وتعرضت آمال فرانكفورت في العودة للمباراة، لضربة قوية بعد طرد راندال كولو مواني في الدقيقة 58 نتيجة تدخل عنيف ضد أندري زامبو أنجويسا.

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وسجل الهدف الثاني عن طريق جيوفاني دي لورينزو بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.