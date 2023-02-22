استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 83 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بيانات اقتصادية تشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل سنتين إلى 83.07 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.2% أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.

وسيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.