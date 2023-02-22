“#الحصيني” عن طقس #يوم_التأسيس: أجواء معتدلة نهاراً على معظم مناطق #المملكة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الأربعاء.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه من المتوقع أجواءً معتدلة نهارًا باردة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقع رياحًا مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة ومكة وحائل ونجران وعُمان وشرق المرتفعات وجنوب تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.