بهذه الشروط.. ” #أمانة_المدينة” تدعو لسرعة ترخيص #تسوير_الأراضي_الفضاء

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات تسوير أراضيهم، إلى المسارعة في إصدار ترخيص التسوير؛ وذلك من خلال منصة "بلدي".

شروط تسوير الأراضي الفضاء

وشددت على ضرورة تنفيذ سور لا يقل طوله عن متر، ولا يتجاوز ارتفاعه مترين، بالإضافة إلى بوابة للسور، تُفتح من الداخل بشكل أفقي، وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.

الطرق المستهدفة من مبادرة تسوير الأراضي

وتشمل الطرق المستهدفة من المبادرة: الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأبو بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، والعباس بن عبادة، والمطار، وخالد بن الوليد، والملك فهد، والسلام، بالإضافة إلى طرق: الملك عبدالعزيز، وعثمان بن عفان، والأمير عبدالمحسن، وسيد الشهداء، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن خيثمة، وطريق سكة الحديد.