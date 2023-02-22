تراجع #أسعار_النفط.. و #برنت إلى 82.82 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بتوقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في تعليقات ستصدر عنه اليوم، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.

خام برنت

وبحسب "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 23 سنتا إلى 82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 1.2 في المائة أمس الثلاثاء.

الخام الأميركي

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 21 سنتا إلى 76.15 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أمس الثلاثاء على انخفاض 18 سنتا.

اجتماع الفدرالي

وسيصدر الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات. ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى