عمق تاريخي وحضارة إنسانية على مدى ثلاثة قرون.. أمراء المناطق يحتفلون بيوم التأسيس

احتفى عدد من أمراء المناطق بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء 22 فبراير، وقال أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز "إن ذكرى يوم التأسيس تؤكد الجذور الراسخة والفخر بالأسس الصلبة، وفرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، على امتداد الجزيرة العربية.

وأضاف أنه يمثل مناسبة وطنية كبيرة، تؤكد مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود -رحمة الله -، وتوارثها ملوك المملكة وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله -".

وأشار أمير الحدود الشمالية إلى أن تاريخ المملكة مُنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مروراً بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- موحد المملكة العربية السعودية.

أمير الباحة

وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، "إن ذكرى يوم التأسيس، تجسد عراقة تاريخ الدولة السعودية التي نعتز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ ثلاثة قرونٍ تحققت خلالها الوحدة بعد الفرقة، وقامت على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وأضاف : "إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-"، منوهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.

المنطقة الشرقية

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.

وقال سموه: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا في الـ 22 فبراير بمناسبة وطنية عظيمة، هي يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، والتي كانت حجر الأساس لهذا الكيان العظيم الذي حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، ورسم طريق المجد والعزة والكرامة".

وأضاف سموه: "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة، خطوات ومراحل التطور والبناء لهذا الكيان الشامخ، والعلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقادتهم، وما يمثّله يوم التأسيس من قيمة معنوية وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمنا الاسلامية السمحة".

وسأل سمو نائب أمير الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.