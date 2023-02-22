المركز الوطني للأرصاد يحتفل بذكرى يوم التأسيس.. «رؤيتنا تمتد إلى عنان السماء»

احتفال المركز الوطني للأرصاد ،يوم التأسيس ، ونشر عبر تويتر ، انفوجرافيك بعنوان "نستذكر يوم التأسيس بماضينا الراسخ وحاضرنا، الملهم وننظر إلى مستقبلنا المبهر بطموحنا، ورؤيتنا التي تمتد إلى عنان السماء"

و قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، : يُشكل الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مناسبة وطنية عزيزة على نفوس أبناء المملكة ، وتعكس الفحخر بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها الممتد منذ أكثر من 3 قرون.

وأضاف: يُعد فرصةً لنتصفح سويًا صفحات من تاريخنا العريق وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية على يدي المغفور له الإمام المؤسس محمد بن سعود، كما تتجلى فيها أصدق السمات الوطنية والعلاقة الراسخة والثابتة بين أبناء الوطن وقيادته الرشيدة.

وتأتي تلك الذكرى الوطنية الغالية في وقت تشهد فيه المملكة طفرات وإنجازات في شتى المجالات، في إطار رؤية المملكة ۲۰۳۰ ، وفي ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لتحفز أبناء المملكة على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة الإسهام الحضاري والتنموي على أرض المملكة المباركة.

وتؤكد على أن شعلة الرخاء والتنمية والأمن والسلام لن تنطفئ بإذن الله، وستظل تتوارثها الأجيال في شموخ وعزة من أجل رفعة وطننا الغالي.