زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب غربي #إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، إقليم /آتشيه/ غربي إندونيسيا، دون أن يتسبب بحدوث موجات المد العاتية (تسونامي).

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 243 كيلومترا من منطقة /سينابانج/ بالإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

الجدير بالذكر أن أمس /الثلاثاء/ ضرب زلزال قوته 5.2 درجة، الساحل الغربي لجزيرة /سومطرة/ الإندونيسية، وكان على عمق 13 كيلومترا.

وتتعرض إندونيسيا بانتظام للزلازل، بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا