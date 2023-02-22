وزير #الصحة: #يوم_التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ متجذر قبل ثلاثة قرون من الأمجاد #يوم_بدينا

رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: إن يوم التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ متجذر قبل ثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية، التي حباها الله بقادة دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار.

ودعا الوزير الجلاجل، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما، ويحفظ هذه البلاد، ويديم عليها الأمن ولاستقرار.