هل تتذكرون #خلية_السلط؟.. المحكمة الأردنية تُصدر حكماً بإعدام 3 أشخاص متهمين بها

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط الإرهابية، والتي أوقفت السلطات الأردنية على ذمتها 14 متهما، أحدهم فار من وجه العدالة.

وعقدت محكمة أمن الدولة، جلسة علنية للحكم على المتهمين الذين استحضرتهم عبر الشاشة المرئية دون وجودهم داخل أروقة المحكمة.

وصدر قرار الحكم على المتهم الأول والثاني والرابع عشر بالإعدام شنقا، والحكم على المتهم الثالث بالأشغال المؤقتة 20 عاما والرسوم.

والحكم على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، والحكم على المتهم الخامس بالأشغال المؤقتة 5 سنوات. كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين.

والقضية التي عرفت باسم "خلية السلط الإرهابية"، على إثر انفجار عبوة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في 10 أغسطس 2018 بالقرب من مقر مهرجان الفحيص، أدت إلى مقتل دركيين، وإصابة 6 من أفراد الدورية.