محافظ عفيف يرفع التهنئة للقيادة بذكرى يوم التأسيس

رفع محافظ عفيف، عبدالله بن محمد الشرافا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بذكرى "يوم التأسيس".

وقال بأن يوم التأسيس يحكي تاريخ عريق منذ ثلاثة قرون تأسست فيه الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ومنذ تلك اللحظة التاريخية وبلادنا تنعم بالخير والنماء والازدهار حتى تم توحيدها على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، أصبحت المملكة العربية السعودية تتقدم وتزدهر وتساهم في بناء الأجيال.

وأمر سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بالاحتفاء بذكرى يوم التأسيس ليفخر ويعتز أبناء هذا الوطن بالتاريخ العريق المليء بالانجازات من ثلاثة قرون.

وشهدت كافة القطاعات النمو والازدهار والتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهم الله" صاحب الرؤية الثاقبة التي جعلت المملكة في مصاف دول العالم الكبرى، بل تفوقت كثيراً في التنمية والاقتصاد وبناء الانسان.

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لنا قادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والآمان والوطن من تطور إلى تطور وازدهار.