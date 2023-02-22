يوم_التأسيس.. «#الغطاء_النباتي»: أصلي في هالأرض.. وتاريخي يدوم (فيديو)

نشر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مقطع فيديو في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "من ثلاثة قرون.. أصلي في هالأرض.. وتاريخي يدوم"، وذلك احتفاءً بـ"يوم التأسيس".

تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، في منتصف عام 1139هـ، الموافق شهر فبراير من عام 1727م، على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.

وتجسّد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار "يوم بدينا" معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وعاصمتها الدرعية، ودستورها القرآن الكريم وسُنة الرسول "صلى الله عليه وسلم" حتى وقتنا الحاضر.