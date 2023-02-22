لإظهار الدعم الأمني.. #بايدن يلتقي زعماء #أوروبا_الشرقية في «#الناتو»

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع زعماء دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء لإظهار الدعم الأمني لهم بعد أن علقت موسكو مشاركتها في معاهدة أساسية للحد من انتشار الأسلحة.

ووصل بايدن إلى وارسو في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين بعد زيارة مفاجئة لكييف قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير من 2022.

وخلال فترة تشهد أسوأ تصاعد للتوتر بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة، ألقى بايدن خطابا أمام الآلاف في وسط وارسو أمس الثلاثاء وقال إنه يجب مواجهة "المستبدين" من أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل ذلك بساعات، ألقى بوتين خطابا مطولا مليئا بالانتقادات للقوى الغربية التي ألقى عليها مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وعلق بوتين مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت التي أبرمت في 2010 للحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها. وحذر بوتين من أن موسكو بوسعها استئناف إجراء اختبارات نووية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن اليوم الأربعاء بموظفين من السفارة الأمريكية في وارسو قبل اجتماع للزعماء التسعة لمجموعة بوخارست، وهي دول الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي مثل بولندا وبلغاريا وليتوانيا التي انضمت للتكتل الدفاعي الغربي بعد أن ظلت خاضعة لهيمنة الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.