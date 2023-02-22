من العلم إلى الصقر.. تعرف على رموز شعار #يوم_التأسيس (فيديو) #عاجل #يوم_بدينا

عرضت قناة "الإخبارية" فيديو معلوماتياً عن شعار "يوم التأسيس"، وما تحمله رموزه من معاني ودلالات.

وبين الفيديو أن الشعار يحتوي على رموز تعبر عن كل من: السوق والخيل العربية والعلم السعودي والصقر والنخلة.

وشرح أن النخلة ضربت جذورها في أرض الدولة السعودية وأصبحت ثقافة ومصدر دخل بما تنتجه من تمور بأنواع مختلفة.

وكان المهد الأول للخيل في الجزيرة العربية، وامتلك الإمام محمد بن سعود أفضل المهار العربية بسبب قيمتها المعنوية والمادية.

وبالنسبة للصقارة، ارتبط الصيد بالعرب منذ القدم، وكانت الصقور تهدي بين شيوخ القبائل رمزاً للصلح بين هذه القبائل.

وازدهرت الأسواق خلال تأسيس الدولة السعودية الأولى مع زيادة عدد التجار، خاصة في نجد وتهامة والحجاز.

أما العلم فهو رمز الوحدة والانتماء والوطنية، ومر بعدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي بداية منذ التأسيس.