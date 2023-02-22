المؤسس محمد بن سعود.. قاد الجيوش بنفسه.. ولم يخضع لأي قوة (فيديو) #يوم_التأسيس #يوم_بدينا

عرضت قناة "الإخبارية" فيديو معلوماتياً عن الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية.

وبين التقرير المعلوماتي المصور أن الإمام محمد بن سعود وحد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد، وأمر ببناء حي الطريف وجعله مركزاً للحكم.

عمل كذلك على نشر الاستقرار في الدولة والإقليم، وكان مستقلاً سياسياً ولم يكن خاضعاً لأي قوة، وحد معظم منطقة نجد، وضم البلدات الأخرى تحت راية الوحدة.

كما أنه بدأ حملات التوحيد عبر قيادته للجيوش بنفسه، وبنى سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية، وأمن طريق الحج والتجارة وجعل نجد من المناطق الآمنة.