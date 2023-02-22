نادي مفاجأة.. #زيدان يقترب من تدريب هذا الفريق

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن إدارة باريس سان جيرمان تنتظر نتيجة مباراة العودة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، من أجل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب الحالي كريستوف جالتيه.

وخسر باريس 1-0 في لقاء ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء، وباتت فرصه صعبة في مباراة العودة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد بدأ اسم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يظهر في الأفق مرة أخرى لخلافة جالتيه.

وأضافت على الرغم من عدم وجود أي رد فعل من جانب زيدان، لكن من المعروف أنه يريد العودة إلى العمل بعد أكثر من عامين بعد مغادرة ريال مدريد.

وأشارت إلى أن باب تدريب منتخب فرنسا أغلق أمام زيدان بعدما جدد الاتحاد الفرنسي عقد ديدييه ديشامب.

ولفتت إلى عقبة أخرى تتمثل في أن "زيدان لا يتوافق مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس".