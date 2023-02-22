أم راكان: “عمل الرجال في صناعة السدو عيب.. كما القهوة بالنسبة للنساء” (فيديو)

قالت السيدة أم راكان، صانعة "سدو"، إن "السدو" ثقافة بدو رُحل، نشروها بين القرى، وأخذوها معهم في القرى والمدن التي استوطنوها.

وشددت "أم راكان" في لقاء مع قناة "الإخبارية" على أن "السدو" حرفة نسائية بحتة، ويعتبر عمل الرجال فيها "عيباً"، وذلك امتثالاً للعادات والتقاليد التي ورثها السعوديون.

وأضافت: "السدو عيب على الرجال، كما أن القهوة عيب على النساء الاقتراب منها، فالرجال هم من يحمسونها ويسوونها".

واختتمت بقولها: "هناك عادات وتقاليد ينبغي أن نحافظ عليها ونعلمها لأولادنا، بكل ما فيها من تاريخ وماضي وعراقة".