مؤرخ: آل سعود ينتمون إلى بني حنيفة.. وقدموا إلى #نجد في القرن الخامس الميلادي (فيديو)

قال المؤرخ الدكتور أحمد البسام، إن "آل سعود" ينتمون إلى بني حنيفة، والذين جاءوا إلى إلى حجر اليمامة من عالية نجد في بداية القرن الخامس الميلادي، وعندما جاء الإسلام، أسلم بعضهم وتأخر البعض.

وأضاف "البسام" خلال استضافته في قناة "الإخبارية"، اليوم: "بعدها تغيرت الأوضاع في نجد، بعد انتقال العاصمة من المدينة إلى دمشق ثم إلى بغداد، وأصبحت نجد ملجئاً للمعارضين في الدولتين الأموية والعباسية".

وواصل: " وفي عهد الدولة العباسية جاء المعارض العلوي محمد بن يوسف، وأقام دولة عرفت باسم الأخيضرية، من منتصف القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الخامس، ثم سقطت هذه الدولة، وأصبحت نجد تابعة في بعض بلدانها لحكام شرق الجزيرة العربية وكذلك للأشراف".

وأكمل: "تضايق بعض الحنيفة من هذا الوضع، خاصة مع سنوات القحط، فهاجروا إلى الجزء الشرقي من الجزيرة العربية، وفي نهاية النصف الأول من القرن التاسع، كان هناك مانع المريدي، وهو جد آل سعود الذين أسسوا الحكم في الدرعية، والذي كتب إلى ابن عمه ابن درع في حجر اليمامة، وطلب منه المساعدة، والإذن له بالانتقال إلى نجد".

وأتم: "بالفعل رحب بهم ابن درع، وأذن لهم بالانتقال إلى نجد، بل وأعطاهم منطقة المليبيد وغصيبة".