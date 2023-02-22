مجلس الشورى اليمني يشكر #السعودية على “وديعة المليار دولار”: “عنوان للإخوة الصادقة”

رحّبت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بالتوقيع على اتفاق تيسير وديعة بقيمة مليار دولار مقدمة من المملكة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن؛ بهدف دعم اقتصاد اليمن، وتوفير احتياجات المجتمع من الغذاء والدواء والخدمات الأخرى، إضافة إلى حماية الريال اليمني من أي انهيارات قادمة، حماية للمواطن اليمني.

ووجهت هيئة رئاسة الشورى اليمني في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما للشعب اليمني والممتد عبر عقود طويلة من الزمن، مشيرة إلى أنها ترى في ذلك "عنوانًا للإخوة الصادقة والتحالف الوثيق".