أسواق_الخليج تغلق على انخفاض مع تراجع #النفط

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الأربعاء، وسط تراجع أسعار النفط وحذر المستثمرين قبيل صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الأربعاء ليهبط خام برنت 0.66 بالمئة إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ويصدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وسط المخاوف من استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، والمدفوعة بتصريحات لصانعي السياسة النقدية تشير إلى تشديد نقدي ودلالات على المتانة الاقتصادية.

وهبط المؤشر في أبوظبي 0.6 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. وتأثر المؤشر بتراجع سهم فرتيجلوب للأسمدة 0.3 بالمئة وانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4 بالمئة، وهو أسوأ هبوط في يوم واحد منذ يونيو حزيران.

كما تراجع مؤشر دبي 0.9 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة وسهم سالك للتعرفة المرورية 2.6 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.3 بالمئة مواصلا خسائره لجلسة ثانية. وتراجع المؤشر وسط خسائر أيضا في معظم القطاعات مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج، 1.7 بالمئة.

وهوى سهم قطر للتأمين 10 بالمئة إلى 1.5 ريال قطري مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 13 عاما وأكبر تراجع خلال يوم واحد منذ فبراير شباط 2020.

وسجلت أكبر شركة للتأمين في الخليج خسارة صافية بلغت 637 مليون ريال في السنة المالية 2022 بالكامل مقارنة بأرباح بلغت 630 مليون ريال قبل عام.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5 بالمئة مع وجود جميع الأسهم المدرجة تقريبا في المنطقة الحمراء.