“سنحمي كل شبر من أراضينا”.. رسائل قوية من #الناتو لـ #بوتين

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعداً للسلام.

وقال "ستولتنبرغ" في كلمته بقمة "مجموعة بوخارست 9"، التي تستضيفها العاصمة البولندية وارسو: "لن نسمح لروسيا بالتأثير على أمن أوروبا".

وأضاف: "سنحمي كل شبر من أراضي الحلف".

وفي القمة ذاتها، رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حلف "الناتو" أصبح أقوى مما كان عليه، مجدداً تأكيده الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وأضاف "بايدن": "الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو خط المواجهة للدفاع الجماعي للحلف".

وواصل: "أكدت للرئيس الأوكراني زيلينسكي، في كييف، التزام حلف الناتو بدعم أوكرانيا".