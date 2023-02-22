الصحة العالمية: وفاة 47 ألفا وإصابة 125 ألفا في زلزال #سوريا و #تركيا

كثفت منظمة الصحة العالمية، جهودها للاستفادة من التعليق المؤقت للعقوبات للاستجابة في سوريا عقب الزلزال.

وأوضحت المنظمة أنها سترسل 1,7 مليون جرعة لقاح مضاد للكوليرا، لتوزيعها في سوريا في الأسبوع الأول من شهر مارس، مشيرةً إلى أن أحد الأولويات في سوريا هي السيطرة على منع تفشي الأمراض السارية، في ظل الانهيار الحالي للمرافق الصحية وتدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان والافتقار إلى الاحتياجات الأساسية بسبب نزاع طويل الأمد هناك.

وأشارت إلى أن أمامها الكثير من العمل لتوفير الاحتياجات الصحية الهائلة التي تحتاجها سوريا، من المعدات الثقيلة كأجهزة الأشعة والمستلزمات الجراحية وسيارات الإسعاف والأدوية الأساسية والمضادات الحيوية.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن المنظمة أطلقت نداءً لتوفير 84,5 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم الصحي للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح أن الزلزال تسبب في 47 ألف حالة وفاة و 125 ألف حالة إصابة، وقد دمر 15 مستشفى على الأقل في تركيا، ودمر سبعة مستشفيات و145 مرفقاً صحياً في سوريا، وأن هناك 26 مليوناً من المتضررين في البلدين.