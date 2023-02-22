الأخبار المحلية

قيادة الإمارات تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى #يوم_التأسيس

22 فبراير 2023 · < 1 minute
خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقيتين مماثلتين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بهذه المناسبة.