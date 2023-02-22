الرئيس المصري يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى #يوم_التأسيس

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.