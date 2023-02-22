أول تعليق من #تشافي على عودة #ميسي إلى #برشلونة

أكد تشافي المدير الفني لنادي برشلونة، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحد أفضل فرق أوروبا، مشيراً إلى أن النادي الكتالوني لديه البدائل لتعويض الغيابات.

وقال تشافي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي للمباراة: "غدًا مباراة صعبة، مانشستر يونايتد أحد أفضل فرق أوروبا حاليًا، أفضل يونايتد رأيته خلال آخر السنوات ولديه مدرب رائع ولاعبين رائعين، لديهم شخصية وشغف، علينا تحدي ذلك ونتغلب عليهم، علينا أن نظهر شخصيتنا من خلال أسلوبنا".

وأضاف: "علينا أن نحظى بالعقلية من أجل الفوز بالمباراة، هذا أفضل تحدي لنا من أجل إظهار أنه بإمكاننا الفوز أمام أفضل الفرق في أوروبا".

وأكمل: "فكرة المباراة لا تتغير إذا لعبنا بثلاثة أو أربعة لاعبي خط وسط، مباراة الغد يجب أن تظهر أن برشلونة يمكن أن ينافس في أوروبا".

وتابع تشافي: "لدينا البدائل لتعويض غياب ديمبيلي وبيدري وجافي، وقررت من سيلعب ولكن اللاعبين لا يعرفوا بعد".

وواصل مدرب برشلونة: "نحاول مع أراوخو أن يكون جريء أكثر في الخروج بالكرة، أفضّل أن يفشل بالخروج بالكرة عن ألا يحاول، نريد دائماً اللعب في مناطق الخصم والآن هو يتحسن بالتمريرات والكرات الطويلة، لديه قدرة كبيرة".

وأضاف: "يمكن أن تمتد المباراة للأشواط الإضافية وربما ركلات ترجيح، يمكن أن نفوز أو نخسر، كل شيء وارد، أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في المباراة، ولكن فكرتنا لن تتغير، الاستمرار في الهجوم والضغط على الخصم، يجب أن نكون بنفس الشدة والشغف، كما فعلنا في كامب نو".

وعن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة، قال مدرب برشلونة: "قُلت دائمًا هذا منزل ميسي والأبواب مفتوحة له، هذا ما يمكنني قوله، إنه صديقي ونحن على تواصل مستمر، مع الرئيس نتحدث عن عدة أشياء، الأمر يعتمد عليه ماذا يريد في المستقبل".

واختتم تشافي: "لا يمكننا الآن أن نقول أننا عدنا، لم نكن في مستوى دوري أبطال أوروبا، وسنرى إلى أين سنصل في الدوري الأوروبي".