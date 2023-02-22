أمريكا : الهجوم الإسرائيلي على نابلس يعرقل جهود استعادة الاستقرار

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية يعرقل الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار.

وقال في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف في إسرائيل والضفة الغربية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إسرائيل والفلسطينيين بوقف أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات، متابعا: "منخرطون في محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول المنطقة للوصول لحل الدولتين".

وشدد على أن حل الدولتين السبيل الوحيد لحل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين.