التعليم: أول فرقة موسيقية طلابية على مستوى المدارس تعزف السلام الملكي السعودي في يوم التأسيس

احتفلت وزارة التعليم، الأربعاء، الموافق 22 فبراير 2022 بذكرى يوم التأسيس الذي يحل في هذا اليوم من كل عام.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو من احتفال يوم التأسيس، قائلة: "عزفت أول فرقة موسيقية طلابية على مستوى مدارس التعليم العام السلام الملكي السعودي في يوم بدينا".