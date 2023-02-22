مانشستر_سيتي يسقط في فخ التعادل مع #لايبزيج في #دوري_أبطال_أوروبا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي على ملعب "ريد بول أرينا" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 27، وتعادل لايبزيج في الدقيقة 70 برأسية جوسكو جفارديول.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي ضد لايبزيج على استاد الاتحاد يوم 14 مارس المقبل، لحسم التأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 من دوري الأبطال بعدما تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، بينما احتل لايبزيج وصافة مجموعته برصيد 12 نقطة.

دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة مكونة من: "إيدرسون، ناثان آكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر، رودريجو، جوندوجان، برناردو سيلفا، رياض محرز، جاك جريليش، هالاند".

وجاء تشكيل لايبزيج كالتالي: يانيس بلاسفيتش - مارسال هالستنبرج - ويلي أوربان - جوسكو جفارديول- كلوسترمان - كونراد لايمر - كزافير شلاجر - فورسبيرج - دومينيك سوبوسلاي - أندريه سيلفا - تيمو فيرنر".

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب لاعبي مانشستر سيتي في الدقائق الأولى ولكن بدون خطورة على مرمى لايبزيج.وفي الدقيقة 27 نجح الجزائري رياض محرز في افتتاح التسجيل لصالح مانشستر سيتي أمام لايبزيج، لتصبح النتيجة 1-0.

وكاد أن يسجل مانشستر سيتي ثاني الأهداف في الدقيقة 30 بعد ركلة ركنية نفذها رياض محرز وقابلها رودريجو برأسه ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.

وواصل محرز ركنياته الخطيرة وهذه المرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 40 على رأس رودريجو من جديد الذي سددها فوق عارضة يانيس بلاسفيتش.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي على لايبزيج بهدف دون رد.

وواصل مانشستر سيتي محاولاته في بداية الشوط الثاني من أجل تعزيز التقدم بعدما أرسل جوندوجان عرضية أرضية ذهبت إلى رياض محرز داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدة الجزائري اصطدمت في جسم دفاع لايبزيج وذلك في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 53 كان لايبزيج قريبًا من تسجيل التعادل بعد رأسية خطيرة ولكن مرت الكرة فوق العارضة بقليل.وأهدر لايبزيج هدفا محققا في الدقيقة 55 عن طريق بنجامين والذي اقترب من مرمى مانشستر سيتي وسدد كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 68 أتيحت فرصة محققة لهالاند والذي انطلق بالكرة إلى مرمى لايبزيج من الجانب الأيمن للسيتي ولكن ذهبت تسديدته بجوار القائم.

ونجح لايبزيج في تسجيل هدف التعادل بعد رأسية رائعة من جوسكو جفارديول، لتسكن شباك إيدرسون، وتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 70.

واستمر التعادل الإيجابي 1-1 مُسيطر حتى نهاية المباراة بين مانشستر سيتي ولايبزيج، ليتأجل حسم التأهل إلى موقعة الاتحاد في إنجلترا.