طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات مئوية، وسجلت القريات 7 درجات مئوية

وأشار إلى أن درجة الحرارة في عرعر وأبها سجلت 8 درجات مئوية ، فيما سجلت الباحة 9 درجات مئوية، ورفحاء وتبوك عند 10 درجات مئوية.

سحب ممطرةً

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: