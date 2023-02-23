بالفيديو.. عبور 20 شاحنة تابعة لمركز #الملك_سلمان للإغاثة إلى #سوريا

عبرت اليوم الخميس، 20 شاحنة تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، الحدود التركية السورية، لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد في وقت سابق، أن المملكة تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى كل مناطق سوريا، منذ وقوع الزلزال المدمر.