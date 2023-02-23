الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع

استقر الدولار دون أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس، بعد يوم من تلقيه الدعم من أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي لم يغير شيئا من توقعات الأسواق بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

واستقر اليورو عند 1.0606 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0598 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار 134.8 ين ياباني بعيدا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله يوم الثلاثاء.

وخلال اليوم، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.48.