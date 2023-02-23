زلزال بقوة 6.8 درجة يهز طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

قالت السلطات في طاجيكستان إن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز شرق البلاد الساعة 5:37 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (0037 بتوقيت جرينتش) وشعر به سكان الصين ودول مجاورة أخرى.

وضرب الزلزال منطقة جورنو-بدخشان الجبلية ذاتية الحكم التي اجتاحتها في وقت سابق من الشهر سلسلة من الانهيارات الجليدية.

ورغم أن المنطقة يسكنها عدد قليل من السكان، فإنها تضم بحيرة ساريز الكبيرة التي إذا تعرضت للاضطراب يمكن أن تغمر مساحة شاسعة تمتد إلى عدة دول.

وقالت السلطات في طاجيكستان إنه لا يوجد دلائل على تعرض البحيرة للاضطراب بسبب الزلزال.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) بأن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة وبأن مركزه يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان بقوة في بعض مناطق إقليم شينجيانغ بغرب الصين ومن بينها كاشغار وأكسو.