عابرة للقارات.. #بوتين: #روسيا تنشر صواريخ سارمات النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن بلاده ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخر نشره كثيرا وصواريخ أسرع من الصوت وغواصات نووية جديدة.

وأشار بوتين إلى استعداده لتقويض أسس الحد من الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف القوى الكبرى للتجارب النووية، ما لم يتراجع الغرب عن التدخل في أوكرانيا.

وسعى بوتين يوم الثلاثاء إلى تأكيد الأهداف الروسية في أوكرانيا من خلال الانسحاب من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية والإعلان عن وضع أنظمة استراتيجية جديدة في مهام قتالية، والتهديد باستئناف موسكو للتجارب النووية.

وفي خطاب بمناسبة عطلة "المدافع عن الوطن"، قال بوتين أيضا: إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة لضمان سيادتها.

وأكد أنه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام، وكان من المفترض نشر تلك الصواريخ العام الماضي.