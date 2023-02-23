الجامعة_العربية تبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا، مساء اليوم الخميس، على مستوي المندوبين الدائمين، بناء على طلب دولة فلسطين؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وآخرها ما حدث في نابلس.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، طلب اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف الإدانة الجماعية والفردية من قبل الدول، لما وصفه بـ "مجازر الاحتلال"، بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية.

واستشهد11 فلسطينياً وأصيب أكثر من مئة في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء في مدينة نابلس .