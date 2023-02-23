السبب مجهول.. العثور على قائد #شرطة_ستوكهولم ميتا

أعلنت الشرطة السويدية، العثور على رئيس شرطة ستوكهولم ونائب قائد الشرطة الوطنية السويدية ماتس لوفينج ميتا في منزله أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة، أمس الأربعاء: إن التحقيق في الوفاة جار والشرطة تعمل على توضيح ما حدث.

وخضع لوفينج للتحقيق الأولي منذ ديسمبر 2022 بتهمة سوء السلوك الجسيم فيما يتعلق بعلاقة خاصة يُزعم أنه أقامها مع زميلة له.

ومن بين أمور أخرى، كانت التحقيقات تدور حول ما إذا كان يحق للوفينج أن يجعل المرأة رئيسة قسم في عام 2015، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان مذنبا بسوء السلوك عندما خصص سلاح خدمة لها في عام 2020.