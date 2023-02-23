فريق الإنقاذ السعودي يغادر #تركيا بعد إسهامه في عمليات البحث عن ضحايا #الزلزال (فيديو)

غادر فريق الإنقاذ السعودي تركيا، بعد إسهامه في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أوائل فبراير الجاري.

ووجه المشرف العام على فريق الإنقاذ السعودي، العقيد مسفر القحطاني، كلمة لمنسوبي الفريق، بعد إسهامهم في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال في تركيا.

وقال العقيد القحطاني خلال كلمته: "يسرني اليوم ونحن نغادر جمهورية تركيا، بعد المشاركة المشرفة لهذا الفريق، أن أبلغكم شكر وثناء وزير الداخلية، والمدير العام المكلف، ومساعد المدير العام للعمليات، وشكر خاص لكم مني كمشرف عام على الفريق".

وأضاف المشرف العام: "اتمنى لكم التوفيق، ودائماً مشاركاتكم مشرفة، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وحكومتنا، وأن تعودوا إلى وطنكم رافعين رؤوسكم.. شكراً لكم جميعاً".