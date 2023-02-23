أسعار_النفط ترتفع مع توقعات زيادة المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية.

وبحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 84 سنتا إلى 81.44 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أي ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 74.75 دولار للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر.

وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وخسر كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين في الجلسة السابقة بسبب التوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية مما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

لكن مكاسب النفط ظلت محدودة بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.