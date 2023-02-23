أرجنتينيون: “زرنا السعودية لأنها الوحيدة التي فازت على منتخبنا في كأس العالم” (فيديو) #عاجل

عبر مواطنون أرجنتينيون عن فرحتهم بزيارة المملكة العربية السعودية، ومشاركة أهلها الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرين إلى أنهم زاروا المملكة بسبب فوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقالت مواطنة أرجنتينية خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": "وصلنا السعودية بالأمس، وسعداء جداً بكل الأجواء هنا، وزاد سعادتنا تزامن الزيارة مع يوم تأسيس المملكة".

وأضافت: "رغبنا في زيارة السعودية، لأنها الدولة الوحيدة التي انتصرت على منتخبنا في كأس العالم".

ولم يختلف حديث زوجها كثيراً، وقال إنه سعيد جداً بوجوده في السعودية، التي زارها لأنها كانت المنتخب الوحيد الذي فاز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأضاف: "سعيد بالضيافة السعودية ومتفاجئ بها، فلم أجد مثلها في أي دولة أخرى حول العالم".