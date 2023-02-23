أسواق_الخليج تتراجع بعد اجتماع #المركزي_الأمريكي

أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج، على تراجع اليوم الخميس، إذ ظل المستثمرون حذرين بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لهجة دعم التشديد النقدي، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه العام.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الصادر أمس الأربعاء أن غالبية صانعي السياسة اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي المزيد من رفع الفائدة.

وترتبط معظم عملات منطقة الخليج بالدولار، وعادة ما تنعكس تغييرات السياسة النقدية الأمريكية على السعودية والإمارات وقطر.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.6 بالمئة. ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.9 بالمئة بعدما خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهمها إلى 39 ريالا من 40 ريالا.

وهبط سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 1.24 مليار ريال (330.54 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 2.39 مليار ريال قبل عام.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.8 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. ومع تسجيله أكبر انخفاض خلال يوم منذ 17 يناير كانون الثاني، شهد المؤشر خسائر في جميع القطاعات تقريبا، بقيادة قطاعي المالية والطاقة.

ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج، 2.1 بالمئة، وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 9.6 بالمئة، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ مارس آذار 2020، وذلك بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة. ونزل المؤشر بفعل هبوط بنسبة 1.1 بالمئة لسهم الدار العقارية وانخفاض سهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.3 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة أيضا متأثرا بخسائر في معظم القطاعات. ونزل سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، 1.8 بالمئة أيضا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة، بعد خسائر في الجلسة السابقة.