سيرخيو_راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي

أعلن سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب إسبانيا.

ويلعب راموس ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ونشر راموس بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام"، مرفقًا بصورته رفقة البطولات التي حققها مع منتخب إسبانيا، وعلق: "لقد حان الوقت لأقول وداعًا لمنتخب إسبانيا، هذا الصباح تلقيت مكالمة من المدير الفني الحالي للمنتخب والذي أخبرني أنه لا ولن يضعني ضمن حساباته، بغض النظر عن أدائي أو ما قدمته خلال مسيرتي".

وأضاف: "بقلب مثقل إنها نهاية الطريق التي كنت آمل أن يستمر لما هو أبعد من ذلك، وينتهي بشكل أفضل، على قدم المساواة مع كل النجاح الذي حققنا مع لا روخا".

وتابع: "أنا أؤمن أن هذه الرحلة تستحق أن تنتهي باختياري، أو لأن أدائي لم يكن يليق بمستوى منتخبنا، ليس لسبب السن أو أي أسباب أخرى، على الرغم أنني لم أسمع ذلك منهم مباشرة ولكنني شعرت بذلك، لأن العمر في حد ذاته ليس فضيلة أو عيبًا إنه مجرد رقم ليس مرتبطًا بالأداء أو القدرة أنا أعشق وأحسد لاعبين مثل مودريتش وميسي وبيبي، هم جوهر التقاليد والقيم والجدارة والعدالة في كرة القدم".

وأكمل: "لسوء الحظ، لن يكون الأمر كذلك بالنسبة لي، لأن كرة القدم ليست عادلة دائمًا ولن تكون كذلك، هذا شيء يجب علي تقبله ولو بالحزن الذي أشاركه معكم ولكن أيضًا برأس مرتفعة وأشكركم على كل هذه السنوات ودعمكم لي".

وواصل: "أنهي مسيرتي بذكريات لا تنسى وكل هذه الألقاب التي قاتلنا من أجلها واحتفلنا بها سويًا، والفخر الهائل الذي أشعر به كوني أكثر لاعب مشاركة بقميص إسبانيا".

وأنهى راموس بيانه: "هذا الشعار على القميص وهؤلاء الجماهير، جميعكم جعلتوني سعيدًا، سأواصل دعم بلادي بشغف شخص محظوظ للغاية لأنه مثل منتخب بلاده في 180 مباراة، شكرًا من كل قلبي لكل من آمنوا بي".