“فيلم وطني” يعكس تاريخ تأسيس الدرعية والدولة السعودية الأولى

أطلقت "دله البركة" حملة إعلامية للمشاركة في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، عبر إنتاج فيلم قصير يجسد ميلاد الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - الذي وضع اللبنة الأولى لقيام دولة قوية، ترتكز على أسس الدين والعدل والأمن.

ويصور الفيلم الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام ولادة الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية وانطلاقه من بلدته الدرعية في ملحمة التوحيد لتأسيس دولة مهابة توارثها أبناؤه وأحفاده وحكموها بالحق والعدل، كما أبرز الفيلم أصالة الماضي بالتصوير في موقع تم تجهيزه بالكامل ليعكس البيئة الحقيقية للدرعية منذ ثلاثمائة عام ونيف، بمبانيها وطبيعتها وطريقة العيش والملابس والخيل العربية الأصيلة.

تأتي مشاركة "دله البركة" في احتفالات يوم تأسيس المملكة العرية السعودية مواصلة للجهود الإبداعية التي اعتادت تقديمها في المناسبات الوطنية كأعمال فنية يترقبها الجمهور من مناسبة لأخرى، والتي تعكس رؤيتها الخلاقة في التعبير عن الولاء للقيادة منذ التأسيس وحتى اليوم، كما تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى المجتمع السعودي بمختلف أجياله.

وتمثل "دله البركة" كيانا اقتصاديا وطنيا يعد من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية المجتمع.