الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

طالب المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال، مشددين على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقَّعَة والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.
ودعا مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح -في كلمته خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة- إلى دفع الجهود المبذولة عربياً وإقليمياً ودولياً لانطلاق مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني تستند إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس تجسيد رؤية حل الدولتين، في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط؛ لبناء السلام العادل والشامل، وإنقاذ المنطقة والأمن والاستقرار فيها من خطر ممارسات الحكومة الصهيونية الدينية المتطرفة.
وأكد على ضرورة وضع المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني؛لإنصافه ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، ونيل استقلاله الوطني، وعودته إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، قال مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة، في كلمته: إن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبهاً إلى أن الجهود المتواصلة لتحقيق السِّلم والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن لها أن تحقق ثمارها في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام.