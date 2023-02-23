الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

من جانبه، قال مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة، في كلمته: إن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبهاً إلى أن الجهود المتواصلة لتحقيق السِّلم والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن لها أن تحقق ثمارها في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام.