مانشستر_يونايتد يقصي #برشلونة من #الدوري_الأوروبي ويتأهل لدور الـ16

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، من برشلونة الإسباني، على ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات مباراة العودة لدور خروج المغلوب، بعدما انتهى اللقاء بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، لتصبح النتيجة المجمعة 4-3 لصالح الإنجليز.

شهدنا في شوط اللقاء الأول، رغم البداية القوية من اليونايتد إلا أن الهدف الأول اتى عن طريق الضيوف، فسجل برشلونة هدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق ليفاندوفسكي من علامة الجزاء بعدما تسبب برونو في ركلة الجزاء بعرقلة بالدي داخل المنطقة. وبعد الهدف هبط أداء مانشستر يونايتد بشكل كبير لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، استطاع اليونايتد مع الدقيقة الثانية من الشوط، بأقدام فريد ليسجل التعادل مبكرًا ويشعل اللقاء، بعد خطأ من لاعب برشلونة ليتبادل لاعبو اليونايتد الكرة بينهما لتنتهي مع فريد داخل المنطقة وكأنها ركلة جزاء متحركة، وسجلًا من اللمسة الأولى تعادل ثمين.

وظلت الخطورة من جانب اليونايتد الذي ذهب بأكثر من كرة مرتدة ولكن لم يتم إدارة الهجمات بالشكل الأمثل، ليأتي أول تهديد حقيقي في الشوط الثاني من جانب برشلونة في الدقيقة 63 بعدما ترجم كوندي رأسية في إطار المرمى ولكن تصدى له ببراعة دي خيا، ليحافظ على أفضلية اليونايتد في اللقاء وحسم بطاقة التأهل.

ومعها تمكن اليونايتد من حسم الأمور في الدقيقة 73 بأقدام أنتوني الذي حل بديلًا لفيخورست، في كرة بـ3 أرواح، بعدما أخطأ من رافينيا في الاستحواذ على الكرة ليمررها برونو لجارناتشو الذي سدد ولكن تصدى الدفاع البرشلوني، ثم سدد فريد ليتم التصدي للكرة مجددًا ولكن الثالثة ثابتة فمع تسديدة أنتوني سكنت الكرة الشباك، ليخطف بذلك بطاقة التأهل لدور الـ16 بإبعاد برشلونة، في انتظار القرعة لتحديد منافسه في الدور التالي.