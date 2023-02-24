النفط يواصل مكاسبه بفعل مخاوف تقليص الإمدادات الروسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة إذ عوضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 75.98 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.